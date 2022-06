Mais qu'est-il arrivé à Everybody's 1,2 Switch ? La suite de 1,2 Switch serait catastrophique et pourrait ne jamais sortir

Souvenez-vous, le mois dernier , nous vous avons relayé une rumeur sur une probable suite de 1,2 Switch, le "air jeu" dans lequel, on fait semblant de se battre ou encore de se prendre pour un gorille, de traire une vache, de bercer un bébé et même de manger un sandwich. Le genre de titre improbable que l'on déteste ou adore, et qui est conçu avant tout pour des petites sessions délirantes entres amis sur un coin de table (de préférence avec un coup dans le nez- avec modération, les coups dans le nez bien sûr.) A dire vrai, on n'aurait pas forcément parié sur son succès à sa sortie. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraitre, le jeu a semble-t-il rencontré son public (qui a apparemment compris comment se battre avec des sabres lasers invisibles...) De ce point de vue, l'idée d'une suite n'est donc pas totalement farfelue. Et si pour le moment, cela ne reste qu'une rumeur, le site Fanbyte en rajoute une couche aujourd'hui en dévoilant de nouvelles (prétendues) infos.

QU'EST-IL ARRIVE A EVERYBODY'S 1-2 SWITCH ?

En effet, le site croit savoir que non seulement cette suite existe bien mais aussi qu'elle se nomme (pour le moment) Everybody's 1-2 SWITCH. Mieux : à priori, le développement du jeu serait terminé, les services de localisation auraient été missionnés et les jaquettes imprimées... Pourtant, malgré cela, à ce stade, sa sortie serait encore incertaine... Mais qu'est-il arrivé à Everybody's 1-2 SWITCH ?

D'après Fanbyte, cette suite serait inspirée par les jeux du studio américain Jackbox Games, spécialisé dans les "petits" jeux entre amis (comme Jackbox Party Pack, You Don't Know Jack, Quiplash...) qui reprennent les concepts des jeux télé avec un présentateur et des joueurs. Dans Everybody's 1-2 SWITCH, le meneur serait matérialisé par une sorte d'homme avec un masque de tête de cheval (nommé tout simplement "horse".) Et cette fois-ci, il ne s'agirait plus de jouer à un contre un mais à beaucoup, beaucoup plus (avec possibilité de créer des lobbies jusqu'à 100!) Contrairement au jeu original développé avant tout pour mettre en avant les spécificités des Joy-Con, Everybody's 1-2 SWITCH ne serait pas uniquement jouables aux Joy-Con mais aussi avec des smartphones permettant ainsi à tout le monde de jouer (d'où le titre.) Parmi les mini jeux il y aurait une version spéciale des chaises musicales ou encore un bingo jouable avec son téléphone. Et pourquoi pas, me direz-vous ?

Le problème, c'est qu'en interne, le jeu serait loin de faire l'unanimité, provoquant même des réactions quasi épidermiques. Pire : les premiers tests effectués avec des joueurs représentant le public cible (familles avec enfants) se seraient révélés catastrophiques. Les mini jeux auraient été qualifiés "d'ennuyeux" ou de "fastidieux" selon les cas et plusieurs joueurs auraient même cesser de jouer ! Certains employés de Nintendo "refuseraient" d'ailleurs que le jeu sorte en l'état, persuadés qu'il pourrait "nuire à la réputation de Nintendo" ! Alors, certes, il n'est pas rare qu'un jeu en phase de test soit critiqué mais pas à ce point...

Autant dire, qu'à ce stade, personne ne sait ce qu'il va advenir de Everybody's 1-2 SWITCH. Si les développeurs de Nintendo EPD Group 4 vont (ou ont pu) se remettre à l'ouvrage ou si le jeu va finir dans un placard- voire dans une poubelle. En même temps, le premier 1,2 Switch a lui aussi essuyé pas mal de critiques et provoqué beaucoup d'incompréhension ce qui ne l'a pas empêché de bien se vendre. Nintendo pourrait donc être tenté malgré tout de le sortir en version boîte (même si certains préféreraient que ce soit un jeu bonus pour le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.)

Alors pourrons-nous un jour jouer à Everybody's 1-2 SWITCH ou alors devrons-nous faire semblant d'y jouer (ce qui revient sans doute au même) ? Seul l'avenir nous le dira... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour aller plus loin, retrouvez l'article original (en anglais) de Fanbyte, ICI.

Source : Fanbyte