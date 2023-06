Everybody 1-2 Switch! : Nintendo annonce un nouveau 1,2 Switch dès ce mois-ci sur Nintendo Switch - Date de sortie, prix, poids... Tous les détails

Surprise ! Nintendo vient d'annoncer un nouveau jeu qui sera disponible dès ce mois-ci : Everybody 1-2-Switch!. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une suite du hit très étrange du lancement de la Nintendo Switch, 1,2 Switch qui était censé faire la démonstration des spécificités des Joy-Con et de ses vibrations HD. Pour le moment peu d'informations si ce n'est tout de même que l'on pourra jouer avec ses Joy-Con mais aussi avec un smartphone en guise de manette ! Le jeu est déjà disponible en précommande sur l'eShop pour un prix de 29,99€ et un poids annoncé de 3,3 Go (contre 1,3 Go pour 1,2 Switch).

Everybody 1-2-Switch! sera disponible en téléchargement et en version boîte le 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. Nintendo nous promet de plus amples détails "prochainement"... Peut-être lors du traditionnel Nintendo Direct de juin ? En attendant, retrouvez les captures d'écran de la fiche eShop du jeu ci-dessous et une brève présentation du jeu.

Rassemblez vos proches et affrontez-vous dans des mini-jeux hilarants avec Everybody 1-2-Switch!, disponible le 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. Formez des équipes et affrontez-vous dans toutes sortes de mini-jeux loufoques où il sera par exemple question de gonfler des ballons le plus vite possible ou d’établir le contact avec des extraterrestres ! Dans ces mini-jeux, vous utiliserez un Joy-Con ou un appareil connecté* de façons aussi uniques qu’amusantes pour gagner des points pour votre équipe et l’aider à remporter la victoire. Nous dévoilerons plus d’informations au sujet d’Everybody 1-2-Switch! prochainement, restez à l’écoute !

Notez que le même jour, de nouveaux Joy-Con aux couleurs pastel seront disponibles- voir là.

Source : Nintendo