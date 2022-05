1,2 Switch pourrait avoir droit à une suite sur Nintendo Switch

1,2 Switch est l'un des jeux de lancement les plus étranges de l'histoire des jeux vidéo. Dans les faits, il s'agit pourtant d'un jeu censé faire la pertinence des spécificités de la Nintendo Switch et plus précisément de ses Joy-Con. C'est d'ailleurs un peu le Wii Sports de la Switch même s'il n'était pas vendu en bundle avec la console contrairement au jeu emblématique de la Wii (et on comprend mieux pourquoi aujourd'hui en lisant les propos de Reggie Fis-Aimé- voir ici.) 1,2 Switch est en effet un véritable catalogue de ce que les Joy-Con ont à offrir- même si par la suite ces spécificités ne seront que sporadiquement utilisées. Les fonctions gyroscopiques, les vibrations HD ou encore la caméra IR sont mis à l'honneur à travers les 28 mini jeux que renferme le titre; des mini-jeux étranges et pas toujours très évidents qui ont la particularité de pouvoir être joués partout pratiquement sans jamais regarder l'écran- si ce n'est pour découvrir les résultats. 1, 2 Switch, c'est un peu un "air-jeu" dans lequel on fait semblant de se battre, de manger ou encore de traire des vaches comme on s'amuse à faire du air-guitar. Il n'empêche que le titre a semble-t-il trouvé son public avec des ventes avoisinant les 3,45 millions d'exemplaires dans le monde. Des ventes qui pourrait justifier l'arrivée prochaine d'une suite. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker bien connu Zippo qui croit savoir que cette suite inattendue arrivera cette année .

Alors évidemment, à ce stade, ce n'est qu'une rumeur mais connaissant Nintendo, cela ne nous parait pas totalement absurde. A la rédaction, on pencherait cependant plutôt pour un jeu accompagnant le nouveau modèle de Nintendo Switch qui pourrait inclure de nouveaux Joy-Con (qui resteraient compatibles avec la Switch actuelle.) Comme on pense que la Nintendo Switch 2 sortira en même temps que Zelda BOTW 2 attendu désormais au printemps 2023, cette suite- si elle existe (comme la nouvelle console), ne sortirait donc pas cette année- sauf à sortir de nouveaux Joy-Con. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation et seul l'avenir nous dira si 2,3 Switch (ou quelque soit son nom) existe- ou pas.

Alors êtes vous chaud pour reprendre une petite fournée de jeux étranges et malaisants ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.​

Source : Blogspot