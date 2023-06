Etrian Odyssey Origins Collection - La licence phare de Donjon-RPG d'Atlus est disponible sur Nintendo Switch

Les fans d'Atlus et de Dungeon-RPG sont aux anges en de début de mois de juin. Etrian Odyssey Origins Collection est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, cette collection propose aux joueurs de (re)découvrir les 3 premiers opus de la licence Etrian Odyssey en version HD, bénéficiant d'une refonte graphique, et d'une nouvelle interface pour s'adapter à l'écran unique (contre le double écran des Nintendo DS et Nintendo 3DS), et le tout, intégralement traduit en français. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de la compilation.

Dans Etrian Odyssey Origins Collection, les joueurs peuvent se lancer dans des aventures sans fin et personnaliser leur groupe avant de relever les défis qui les attendent dans des labyrinthes tentaculaires. Au fil de leurs nombreuses découvertes, les joueurs pourront retracer leur environnement grâce à l'outil de cartographie d'Etrian Odyssey, repensé avec de nouvelles fonctionnalités pour Nintendo Switch et PC. Caractéristiques principales Des graphismes remasterisés, une bande-son elle aussi remasterisée et de nouvelles mécaniques pour améliorer votre expérience de jeu, notamment plusieurs modes de difficulté et de nombreux emplacements de sauvegarde.

La cartographie via l'écran tactile de la Nintendo Switch. Retranscrivez votre progression à travers le Labyrinthe en dessinant les tracés des murs et en plaçant des icônes pour indiquer l'emplacement des objets et événements de l'histoire.

Prise en charge complète de la souris et fonctionnalité pour le traçage des cartes, les menus et l'exploration des donjons pour la version PC uniquement.

Un accès facilité au Compendium des monstres, au journal de quête et à l'arbre de compétences.

24 nouveaux portraits de personnages conçus pour l'occasion, dont Lansquenet, Mage guerrier, Monarque et bien d'autres encore. Etrian Odyssey Origins Collection peut être acheté dans les boutiques en ligne, y compris sur Nintendo eShop et Steam. Pour fêter cette sortie, tous les joueurs qui achèteront Etrian Odyssey Origins Collection sur Nintendo Switch ou PC jusqu'au 14 juin à 17h00 (heure française) recevront un DLC de portraits en plus de leur achat. Ces DLC mettent en scène des personnages populaires d'autres licences ATLUS : Le DLC de portraits 1 comprend Joker (Persona 5 Royal™) et Ringo (Soul Hackers™ 2).

Le DLC de portraits 2 comprend le Mi-Démon (Shin Megami Tensei™ III: Nocturne HD Remaster) et Teddie (Persona 4 Golden™).

Le DLC de portraits 3 comprend Aigis (Persona 3 Portable™) et Nahobino (Shin Megami Tensei V). Les DLC seront également disponibles pour 2,99$ chacun à partir du 14 juin à 17h00 (heure française), une fois le bonus d'achat anticipé terminé.