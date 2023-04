Etrian Odyssey Origins Collection - La trilogie de Donjon-RPG d'Atlus s'offre un nouveau trailer

Dans la liste des petits trésors parus sur Nintendo DS et passé trop inaperçu, la licence Etrian Odyssey revient en 2023 sur Nintendo Switch avec Etrian Odyssey Origins Collection. Attendue pour le 1er juin 2023, Cette collection regroupe les trois premiers épisodes de la série, Etrian Odyssey™ HD, Etrian Odyssey™ II HD et Etrian Odyssey™ III HD, en plus de nombreuses améliorations comme la Sauvegarde Suspendue, des niveaux de difficulté ajustables, un plus grand nombre de langues et les différents contenus additionnels dédiés aux portraits des personnages. Si vous n$'êtes pas encore familiers avec cette licence de Donjon-RPG, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date publié par Atlus ci-dessous.

À propos d’Etrian Odyssey HD

À la frontière du petit village d’Etria se trouve une mystérieuse forêt où s’est ouverte une faille gigantesque, portail vers un labyrinthe insondable. Prenez la tête d’une troupe d’aventuriers et arpentez le donjon en quête de gloire, de fortune et d’aventure ! À propos d’Etrian Odyssey II HD

Hissez-vous vers les cieux à la recherche du Haut-Lagaard, un mystérieux château suspendu dans les nuages. Assemblez votre groupe de héros et percez le mystère du titanesque arbre Yggdrasil pour que triomphe la vérité ! À propos d’Etrian Odyssey III HD

Mettez le cap sur un labyrinthe sous-marin à la recherche de la cité engloutie de Voarmur ! Menez votre groupe d’aventuriers dans l’exploration d’un vaste donjon à la recherche d’une technologie disparue, de trésors engloutis et de secrets oubliés.