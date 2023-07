Etrian Odyssey Origins Collection - Devenez un explorateur en herbe avec le Guide Vidéo d'Atlus

Initialement parus sur Nintendo DS entre 2007 et 2010, les trois premiers opus de la licence Etrian Odyssey proposaient un vrai retour aux sources pour les amateurs de Donjon-RPG, avec un farming poussif et surtout le concept qui demandait de dessiner la carte des donjons sur l'écran tactile de la console. Si sur le Vieux Continent nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir Etrian Odyssey II et Etrian Odyssey III sans passer par la case import, Atlus a rectifié le tir en juin dernier en nous proposant les 3 premiers volets en versions remasterisées sous le label Etrian Odyssey Origins Collection.

Disponible à l'unité ou en achat groupé, ces versions modernes proposent de nouveaux graphismes ainsi que de nouvelles options de jeu, mais n'en restent pas moins de gros challenges pour les amateurs du genre. Si vous débutez dans la licence, Atlus vous a concocté une petite vidéo de présentation à découvrir ci-dessous, qui fera de vous des aventuriers hors-pairs. Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, notre test de Etrian Odyssey Origins Collection est disponible juste-ici. Côté distribution, l'Europe n'a eu le droit qu'à une sortie au format dématérialisé sur l'eShop, contrairement au Japon et à l'Asie qui bénéficie de la compilation en version physique.