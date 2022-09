Master Detective Archives: Rain Code - le mystérieux jeu des créateurs de Danganronpa refait parler de lui

Celui qui s'appelait Enigma Archives: Rain Code porte désormais un nouveau nom et vient de dévoiler sa fenêtre de sortie. Master Detective Archives: Rain Code, le prochain jeu des créateurs de Danganronpa débarquera donc en exclusivité sur Nintendo Switch au printemps prochain .

Dévoilé pour la première fois via un énigmatique teaser en novembre de l'année dernière (voir notre article dédié en cliquant ici) a profité du Nintendo Direct pour revenir sur le devant de la scène en dévoilant une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons en découvrir plus sur son univers surnaturel et son style de jeu.