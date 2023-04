Master Detective Archives: Rain Code fait le plein d'images et dévoile de nouvelles informations sur son gameplay

Attendu dans le courant de l'été exclusivement sur Nintendo Switch, Master Detective Archives: Rain Code profite de la fin du mois d'avril pour nous dévoiler de nouvelles infos sur son contenu. Au menu du jour : focus sur les Episodes et sur les Quêtes Annexes. Pour rappel, Master Detective Archives: Rain Code sera officiellement disponible le 30 juin en versions physique et dématérialisée.

Gumshoe Gab

Des statues ressemblant à des Shinigami sont disséminées dans le quartier de Kanai. Ces statues ou "Éclats de mémoire" vous permettent de voir des épisodes mémorables entre le protagoniste Yuma Kokohead et les autres détectives depuis son arrivée à Kanai Ward. Dans le menu, sélectionnez "Gumshoe Gab" pour obtenir des indices sur l'endroit où sont cachés ces Memory Shards. Utilisez ces informations pour les rechercher.

Quêtes Annexes

Profitez d'histoires différentes de l'histoire principale grâce à des quêtes secondaires qui aident les gens dans le besoin. Dans le quartier de Kanai, les gens demandent de l'aide. Leurs demandes vont de la localisation d'un livre à la recherche d'un enfant disparu. Certaines de ces demandes nécessitent un simple raisonnement déductif.

Compétences dans le Labyrinthe mystérieux

Au fur et à mesure que Yuma acquiert de l'expérience en tant que détective, il gagne des points de détective. Après avoir gagné un certain nombre de points de détective, son rang de détective augmentera et il gagnera des points de compétence, qu'il pourra utiliser pour apprendre des "compétences du labyrinthe". Les points de détective peuvent être gagnés en répondant à des demandes, en enquêtant sur divers objets et lieux de la ville, et en écoutant les histoires de ses habitants.

Au fur et à mesure que le rang de détective augmente, en plus des points de compétence nécessaires à l'apprentissage des compétences du labyrinthe, la capacité des emplacements de compétence "Mémoire" augmente également. Les compétences Labyrinthe peuvent être équipées dans ces emplacements, ce qui signifie que davantage de compétences Labyrinthe peuvent être utilisées au fur et à mesure que le rang de détective augmente.

Les compétences du labyrinthe appartiennent à l'une des trois catégories suivantes, chacune ayant ses propres caractéristiques. En tant que joueur, si l'action est votre point faible, vous pouvez ajuster le niveau de difficulté en donnant la priorité aux compétences d'évasion. Si la résolution d'énigmes est un défi, vous pouvez donner la priorité aux compétences de Lame de solution.

Les trois catégories de compétences du Labyrinthe