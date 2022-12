Master Detective Archives: RAIN CODE se dévoile davantage dans un nouveau trailer

Dernière création en date de Spike Chunsoft, Master Detective Archives: RAIN CODE fera son entrée en durant le printemps 2023 sur Nintendo Switch. En attendant cette sortie, Spike Chunsoft nous offre un tout nouveau trailer de présentation qui se concentre sur l'histoire et les personnages.

Parcourez les rues et enquêtez

L'ensemble de Kanai Ward est rendu en 3D et peut être exploré librement. Visitez divers endroits, y compris des scènes de crime, et recueillez des indices en menant des entretiens. Ne négligez pas les indices cachés en examinant minutieusement la scène de crime sous différents angles.

Le Mystery Labyrinth, un monde qui incarne le mystère

Avancez dans le Labyrinthe des Mystères, un monde qui incarne les mystères du monde réel, et résolvez les énigmes liées à l'affaire afin de découvrir la vérité. Le Labyrinthe des mystères est un espace où les êtres humains ne peuvent pas interférer, et où la mégacorporation ne peut pas supprimer et dissimuler les vérités qui dérangent.

Fantômes du mystère et Match mortel de raisonnement

Au fur et à mesure de votre progression dans le Labyrinthe des Mystères, vous serez confronté à des Fantômes Mystères lors de Matchs à mort raisonnés. Les fantômes mystérieux sont l'incarnation de la volonté de la personne qui tente d'étouffer l'affaire et d'empêcher la révélation de la vérité. Ils se tiennent devant vous et s'opposent à vos déductions.

Dans un Match mortel de raisonnement, il est vital d'identifier les contradictions tout en esquivant les affirmations lancées par un fantôme mystère. Affrontez les contradictions avec des preuves et tuez le fantôme mystère avec la lame de solution pour le vaincre.

Les fantômes mystérieux apparaissent sous la forme de personnages dans le jeu, mais la personne représentée par le fantôme mystérieux n'est pas nécessairement le coupable. Dans certains cas, le fantôme mystère est l'incarnation de la volonté de la personne qui tente d'étouffer l'affaire pour des raisons autres que celle d'être le coupable.