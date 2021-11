L'équipe derrière la série des Danganronpa annonce un mystérieux jeu : Enigma Archives: Rain Code

L'équipe de développeurs derrière la série de visual novels Daganronpa dont les différents opus sont sortis sur Nintendo Switch vient d'annoncer leur mystérieux prochain jeu avec seulement un site, un titre et quelques images. Les développeurs de chez Too Kyo Games et de chez Spike Chunsoft (les développeurs derrière les Pokémon Donjon Mystère) sont fiers de vous présenter (sommairement) Enigma Archives: Rain Code au travers d'un site internet dédié qui renvoie vers un teaser plutôt cryptique mais qui donne envie. Si pour l'instant rien n'indique ni la date de sortie du titre ni la certitude de le voir débarquer sur Nintendo Switch, il est de bon ton de rappeler l'historique foisonnent entre les équipes de Spike Chunsoft et de Too Kyo Games et la console de Nintendo ainsi que la compilation Danganropa Decadence attendue dans les prochains jours (le 3 décembre prochain pour être précis) sur Nintendo Switch.

Que pensez-vous de ce teaser ? Le jeu vous intrigue-t-il ?