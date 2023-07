Master Detective Archives: RAIN CODE - La nouvelle exclusivité Nintendo Switch de Spike Chunsoft est enfin disponible

Si vous êtes un amoureux de l'univers de Ace Attorney et des Danganronpa, Spike Chunsoft vous propose de découvrir leur dernière exclusivité dédié à la Nintendo Switch : Master Detective Archives: RAIN CODE. Disponible depuis ce vendredi en version physique et dématérialisée, le jeu va vous plonger dans une enquête passionnante dans l'étrange ville de Kunai Ward. Si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible juste-ici.

Et pour ceux qui feront qu'une bouchée du jeu et qui voudront prolonger l'expérience, Spike Chunsoft a également dévoilé que le 1er DLC du jeu, Ch. Desuhiko : Charisma Killed the Cat, sortira le 27 juillet 2023 . Cette histoire met en scène Desuhiko Thunderbolt, un détective du Forensic Forte of Disguise. Le DLC pourra être acheté à l'unité, ou via le Season Pass disponible sur l'eShop.

Master Detective Archives : RAIN CODE - Edition Classique

Précommander sur amazon.fr

Précommander sur fnac.com