Master Detective Archives: Rain Code nous présente 6 personnages en image

Dernière licence issue du studio Spike Chunsoft et proposé en exclusivité sur Nintendo Switch, Master Detective Archives: Rain Code peaufine sa communication en nous dévoilant de nouveaux personnages. Au nombre de 6, nous vous proposons ci-dessous une présentation de leurs traits avec un aperçu visuel des plus aguicheur. Pour rappel, le titre sera officiellement disponible le 30 juin prochain en versions physique et dématérialisée.

Vivia Twilight

Japanese VA: Yuichiro Umehara

English VA: Aleks Le

Il règne sur lui une atmosphère décadente et esthétique. Souvent allongé dans divers endroits, comme la cheminée de l'agence ou sous le piano à queue de l'hôtel, sa personnalité peut être décrite comme complaisante. Aptitude criminalistique​ : Projection Spectrale

Libérée de la chair, la forme fantôme peut traverser les murs et les sols sans être vue par les autres personnes.

Aphex Logan

Japanese VA: Showtaro Morikubo

English VA: Stephen Fu

Né de parents avocats, il les a perdus très tôt et a mené dès lors une vie difficile dans les bidonvilles. En raison de ces circonstances, il a tendance à être grossier et tente de résoudre les problèmes par la violence. Aptitude criminalistique​ : Détection de la vie

Il est possible de trouver l'emplacement de tout être vivant dans un rayon de 50 mètres.

Zange Eraser

Japanese VA: Yosuke Akimoto

English VA: Kurt Bicknell

Un vieux détective tranquille avec l'expression solennelle d'un vétéran aguerri. Il ne parle jamais de son passé, mais son style de discours suggère des liens avec une organisation gouvernementale. Aptitude criminalistique​ : Thoughtographie

La mémoire de Zange peut être transcrite sous forme d'image Thoughtographic sur des appareils électroniques, comme un smartphone.

Zilch Alexander

Japanese VA: Tomokazu Seki

English VA: Y. Chang

Il aime l'harmonie entre les gens et la nature et se spécialise dans le traitement de ceux qui tentent de la perturber. Sa tendance à mener la conversation et à faire avancer les choses efficacement donne parfois une impression d'arrogance à ceux qui l'entourent. Aptitude criminalistique​ : Investigation Animale

Contrôle les animaux pour recueillir des renseignements, même dans des zones inaccessibles aux humains.

Desuhiko Thunderbolt

Japanese VA: KENN

English VA: Khoi Dao

Un jeune homme de nature gaffeuse qui aime draguer les femmes sous couvert d'enquête. L'objectif de Desuhiko est de devenir célèbre en tant que détective superstar résolvant des mystères. Il porte un énorme sac à dos rempli d'outils nécessaires à ses déguisements. Aptitude criminalistique​ : Déguisement

En plus de déguiser ses vêtements et son visage, sa voix, sa taille et son poids peuvent également être modifiés, ce qui lui permet de correspondre visuellement et psychologiquement à la cible du déguisement.

Halara Nightmare

Japanese VA: Yui Ishikawa

English VA: Amber Lee Connors

Halara garde toujours son sang-froid et a résolu de nombreux cas difficiles grâce à un jugement précis. Halara ne croit qu'en l'argent et n'acceptera pas une demande sans paiement, quel que soit le client. Aptitude criminalistique​ : Postcognition

La capacité de voir comment une scène de crime apparaissait au moment où elle a été découverte.

