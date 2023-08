Master Detective Archives: RAIN CODE dépasse les 300.000 unités expédiées dans le monde

Etre une exclusivité console est une arme à double tranchant, et la lame est encore plus affutée lorsque cette exclusivité est une nouvelle licence, qui plus est développée par un éditeur tiers. C'est le cas de Master Detective Archives: RAIN CODE développé par Spike Chunsoft en exclusivité pour la Nintendo Switch. Se présentant comme un jeu d'enquête en 3D dont l'intrigue a été imaginée par les créateurs de Danganronpa, le titre a su charmer les joueurs, dont notre ami Lotario, et semble rencontrer un petit succès au niveau des ventes. Spike Chunsoft vient en effet d'annoncer que 300.000 unités ont été distribuées dans le monde depuis sa sortie le 30 juin 2023. Un succès mérité qui on l'espère verra les chiffres de vente augmenter dans les prochains mois.

Kanai Ward, la ville où la pluie ne cesse jamais et qui est sous le contrôle total d'Amaterasu Corporation, est en proie à d'innombrables mystères non résolus. Des Maîtres Détectives du monde entier, chacun possédant des pouvoirs uniques, relèvent le défi de découvrir la vérité. Avec Shinigami à ses côtés, Yuma rejoint l'enquête en tant qu'apprenti de l'Agence de Détectives Nocturnes. Voyagez librement dans l'environnement entièrement 3D de la ville pour recueillir des preuves et des témoignages.