Master Detective Archives: RAIN CODE - L'exclusivité Nintend Switch de Spike Chunsoft dévoile ses mécaniques de jeu dans un nouveau trailer

A quelques jours de sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, Master Detective Archives: RAIN CODE vient de s'offrir un tout nouveau trailer. Ce dernier met l'accent sur les mécaniques de jeu qui nous permettront de résoudre les différentes enquêtes auxquelles nous seront confrontés, le tout commenté par les protagonistes principaux, Yuma et Shinigami. Pour rappel, Master Detective Archives: RAIN CODE sera disponible à partir du 30 juin 2023 . Et petit détail qui a toujours son importance, le jeu sera sous-titré en français.

Master Detective Archives : RAIN CODE - Edition Classique

