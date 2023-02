Metroid Prime Remastered était prêt à sortir depuis juillet 2021

A force on y croyait plus ! Metroid Prime Remastered, remake du premier Metroid Prime qui a fait les belles heures de la GameCube au début des années 2000 est finalement sorti "par surprise" à la suite de la diffusion du Nintendo Direct du 8 février 2023 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Cela faisait des mois, pour ne pas dire des années que des rumeurs circulaient sur l'arrivée du jeu mythique sur Nintendo Switch. Si, au départ, les rumeurs évoquaient un portage de Metroid Prime Trilogy, au fil du temps, un consensus s'était dégagé autour de l'arrivée d'un remake du premier épisode (et seulement du premier...) En juillet puis novembre 2021 , plusieurs maître és rumeurs, s'étaient même risqués à prophétiser une sortie imminente (voir ici et les liens ci-dessous) ce qui n'arrivera pas obligeant nos spécialistes à manger leurs chapeaux... Pour autant, cela ne les arrêtera pas puisque les mêmes (et d'autres) repronostiqueront l'arrivée du remake en novembre 2022 (avec les fameux portages des versions HD de Twilight Princess et The Wind Waker). Finalement, Metroid Prime Remastered sortira "seulement" le 8 février 2023 sur Nintendo Switch.

Cependant, avec le recul, on peut dire que les rumeurs étaient basées sur des éléments réels sauf qu'il ne faut jamais oublier que Nintendo reste toujours maître de son calendrier de sortie, qui peut, en plus, être soumis, à différents facteurs (comme la crise COVID par exemple). Récemment, un utilisateur de Twitter a d'ailleurs relevé que Metroid Prime Remastered avait été classé par l'USK (l'organisme de classification des jeux en Allemagne) dès le 27 juillet 2021 , soit plus de 18 mois avant sa sortie. Ainsi, forcément, Metroid Prime Remastered était bien prêt en juillet 2021 . Il semble que Nintendo soit coutumier du fait, Fire Emblem Engage ayant à priori, lui aussi attendu patiemment son heure. C'est aussi peut-être le cas de Pikmin 4- soit disant "presque fini" en 2015 et sortant finalement en juillet prochain . Quoiqu'il en soit, c'est sûrement une bonne méthode qui permet à Nintendo de composer son catalogue de sortie de façon à l'harmoniser tout en pouvant s'adapter aux circonstances (notamment pour remplacer les reports de dernière minutes) Alors, bonne tactique ou pas ? Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime Remastered est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version boîte dès le 3 mars 2023

Voir aussi :

According to German Rating Organization : USK,

Metroid Prime Remastered was classified in July 2021, at least 18 months before release.https://t.co/dr6KJoBCdL pic.twitter.com/XNZQDAR9m1