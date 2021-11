Alors que Metroid Prime 4 reste toujours très mystérieux après ses mésaventures, beaucoup de joueurs aimeraient bien, pour patienter, pouvoir (re)découvrir sur Nintendo Switch les épisodes précédents, Metroid Prime, Metroid Prime 2 : Echoes et Metroid Prime Corruption. Un souhait entretenu par plusieurs rumeurs annonçant (en vain) l'arrivée sur la dernière console de Nintendo de Metroid Prime : Trilogy autrefois sortie sur Wii.

Cependant on peut penser qu'à moins d'un portage littéral façon Virtual Console, si les premiers Metroid Prime reviennent, leur gameplay sera revu de façon à s'harmoniser avec celui de Metroid Prime 4. Seulement, la sortie de Metroid Prime 4 semble à ce jour bien loin et de toute façon, Nintendo n'a jamais confirmé l'existence d'un portage de la trilogie originale.

En attendant d'hypothétiques informations officielles, de nouvelles rumeurs nous parviennent aujourd'hui. Elles proviennent d'Emily Rogers, bien connue des fans de Nintendo pour ses prédictions, dont certaines se sont révélées exactes, notamment sur la NX, future Nintendo Switch. Elle prétend que d'après ses sources, un remaster du premier Metroid Prime serait en développement depuis 2017-2018 ; un développement assez long qui se serait cependant achevé cet été . Initialement, toujours d'après Miss Rogers, Nintendo prévoyait de développer et sortir dans la foulée le premier Metroid Prime, de façon à réutiliser ses ressources (moteur, outils, etc) pour développer beaucoup plus rapidement et facilement les deux autres opus.

Ainsi, Emily Rogers balaie définitivement la rumeur d'une sortie groupée des trois opus façon Metroid Prime : Trilogy et affirme que Nintendo veut recréer carrément les trois épisodes et pas simplement les porter. Cependant, si le premier Metroid Prime est, à priori, terminé, Emily Rogers ne sait pas si les plans initiaux de Nintendo n'ont pas été modifiés voire annulés par la crise liée au COVID. En résumé, pour elle, Metroid Prime premier du nom est prêt mais pour les deux autres, elle ne sait pas si Nintendo leur réservera finalement le même traitement.

Notez que Jeff Grubb de VentureBeat, autre sommité du petit monde des rumeurs, a expliqué qu'il pensait lui aussi que Nintendo allait ressortir Metroid Prime 1 et non la Trilogie- comme il l'avait annoncé jusque-là. Il explique qu'il s'est trompé- comme d'autres en croyant que Nintendo projetait de sortir Metroid Prime : Trilogy sur Switch. Finalement, il est donc d'accord avec Emily Rogers : Nintendo n'a, pour le moment, que (re)développé le premier Metroid Prime.

Alors, en attendant Metroid Prime 4, êtes-vous prêt à retrouver Metroid Prime dans une version recréée pour la Nintendo Switch ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Work on Metroid Prime 1 remaster started around 2017-18.



Original plan was to develop & release Prime 1 first. Then use Prime 1's foundation (engine, tools, assets) to re-create Prime 2 + 3 later.



Nobody knows if plans were changed/axed after Covid. https://t.co/BsrPEhXrjd — Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) November 10, 2021

God dammit! I forgot to talk about Metroid!



I think that Nintendo will rerelease Metroid Prime 1 on Switch instead of Trilogy. It has been working on this for years, and when I first heard, everyone (including me) assumed it was the Trilogy. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 30, 2021

