Metroid Prime Trilogy peut-il finalement débarquer le 19 juin 2020 sur Nintendo Switch ?

Metroid Prime 4 est l'une des grosses cartouches que Nintendo a encore en réserve pour sa Nintendo Switch. Mais avant cela, il est possible que les trois premiers épisodes se rappellent à notre bon souvenir dans une version rehaussée et remaniée en HD... A l'occasion d'une nouvelle rumeur, on fait le point et on essaie d'imaginer ce que pourrait donner Metroid Prime sur Nintendo Switch... Votre body est-il raidi ?

Depuis fin 2018 , une rumeur agite la communauté des possesseurs de Nintendo Switch : les trois premiers Metroid Prime seraient prévus sur Nintendo Switch comme une piqûre de rappel avant la sortie de Metroid Prime 4... A l'origine de cette rumeur, le détaillant suédois Inet qui a listé la trilogie dans son catalogue (souvenez-vous.) Un bien maigre point de départ qui va par la suite être étayé par d'autres sources, des habités des rumeurs ou d'autres enseignes... Cependant les semaines, les mois et même les années ont passé, et la trilogie n'a toujours pas pointée le bout de son nez sur Nintendo Switch...

Il est vrai qu'entre temps, on a appris que le développement de Metroid Prime 4 était parti sur de mauvaises bases et qu'il devait donc quasiment repartir à zéro (voir ici)- ce qui explique peut-être cela. En effet, si les trois premiers épisodes débarquent sur Nintendo Switch, Nintendo ne veut peut-être pas les sortir trop en amont du nouveau titre et peut-être aussi, sûrement, harmoniser leur gameplay.

Pour mémoire, Metroid Prime et Metroid Prime 2 : Echoes initialement sortis sur GameCube avaient vu leur jouabilité repensée pour utiliser le couple Wiimote-Nunchuck en raccord avec le gameplay du troisième opus exclusif à la Wii, Metroid Prime Corruption. On peut donc penser que si les trois épisodes ressortent avant l'épisode 4, ils nous en donnent un avant-goût au moins à travers leurs commandes. On peut d'ailleurs espérer (encore une fois si ces portages existent) que les trois épisodes proposeront deux jouabilités : une classique (aux boutons) et une autre avec la détection de mouvement puisque c'est aussi une des forces de la Nintendo Switch.

Mais ce n'est qu'une supposition puisque pour le moment, rien de concret ne certifie que Metroid Prime Trilogy va bien ressortir sur Nintendo Switch. Pour autant, si les trois jeux sont une réalité sur Nintendo Switch, on peut penser qu'ils ne sortiront qu'une fois que Nintendo aura présenté les premières images et donné les premières informations sur Metroid Prime 4.

En attendant ce jour et des informations officielles, l'histoire vient de rebondir aujourd'hui puisque le revendeur suédois Inet, à l'origine de la rumeur, vient de mettre à jour la fiche de Metroid Prime Trilogy sur Switch avec une nouvelle date de sortie étonnante : le 19 juin 2020 ! Coup de pub, erreur ou date mise au hasard... Tout est possible. Evidemment, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec l'E3 et le Nintendo Direct qui aurait du, vraisemblablement être diffusé (avant l'annulation de l'événement). Cela aurait été un moment idéal pour présenter du gameplay de Metroid Prime 4 et annoncer la sortie dans la foulée des trois premiers opus sur Nintendo Switch (en version séparée via l'eShop ou en trilogie en version boîte...) C'est en tutu cas une hypothèse qui se tient...

Alors à ce stade, on ne sait pas si Nintendo présentera, malgré l'annulation de l'E3, quelque chose début juin . Plusieurs sources s'accordent, à priori, pour dire que cette année, il n'y aura pas de Nintendo Direct (détails ici.) Pour autant, rien n'empêche Nintendo de diffuser un trailer sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas, un premier trailer de Metroid Prime 4 qui annoncerait dans la foulée a sortie de Metroid Prime Trilogy. C'est une nouvelle hypothèse qui vient rejoindre le Super Mario Direct que nous appelons de nos vœux (voir là.)

Le mois de juin arrivant à grands pas, Nintendo devrait vraisemblablement s'exprimer au sujet de ses plans pour "l'E3 "(même pour dire qu'il n'y aura rien), et pour le reste il nous faudra patienter, encore et toujours. En même temps, ce n'est pas comme nous n'en n'avions pas l'habitude.

Pour finir, retrouvez l'ambiance et la beauté vénéneuse de la trilogie originale avec du gameplay des trois épisodes issus de la réédition de Metroid Prime Trilogy sur Wii U.