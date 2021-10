Metroid Prime 4 : cela fait 1000 jours que le projet a redémarré avec Retro Studios et toujours aucune info

Souvenez-vous, il y a, déjà, plus de quatre ans , Nintendo officialisait le développement de Metroid Prime 4. A l'époque, l'annonce avait suscité une euphorie de la part des joueurs malgré le peu d'informations partagées. Cependant, deux ans plus tard, c'était la douche froide. Shinya Takahashi, responsable du développement chez Nintendo annonçait dans une vidéo publiée par Nintendo que le processus de développement du jeu n'avait pas atteint les standards de qualité que l'on est en droit d'attendre du titre. La structure de développement du jeu allait donc être réexaminée et modifiée et, surtout, le développement du jeu allait reprendre de zéro. Une mauvaise nouvelle pour les fans qui était cependant accompagnée par une bonne : le retour aux commandes de Retro Studios, le studio texan derrière les trois Metroid Prime qui avait été, initialement, écarté de l'opus 4.

Depuis, cela fait mille jours très précisément que le développement du jeu a officiellement repris. Pour autant, nous n'en avons toujours rien vu et aucune info n'a été partagée.de temps à autre, des rumeurs ou des infos parallèles nous rappellent que le jeu est toujours en développement. Aurons-nous prochainement de ses nouvelles et le jeu sortira-t-il vraiment sur cette génération de Nintendo Switch ? Pour le moment, on ne peut que spéculer mais les fans préféreront sans doute patienter encore pour avoir un jeu à la hauteur de la licence et des épisodes précédents.

Pour rappel, actuellement l'actualité de Metroid sur Nintendo Switch, c'est Metroid Dread. Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI ainsi que la revue de presse consacré au jeu, LA.

Source : Nintendolife