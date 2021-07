Metroid Prime Trilogy pour Nintendo Switch serait prêt mais Nintendo attendrait le bon moment pour le sortir

Si ces derniers temps, les fans de Metroid se sont replongés avec frénésie dans les opus 2D de la saga en attendant la sortie de Metroid Dread en octobre prochain , ils n'en oublient pas pour autant qu'un autre Metroid est toujours très attendu, cette fois-ci du côté de la saga 3D : Metroid Prime 4. Malgré ses soucis de développement et le peu d'informations partagées par Nintendo sur le titre depuis son annonce, il y a quatre ans (déjà) Metroid Prime 4 reste encore aujourd'hui un des poids lourds du catalogue de jeux à venir sur Nintendo Switch aux côtés de Bayonetta 3 et de Zelda Breath of The Wild 2. Seulement, à ce jour, sa sortie reste lointaine voire incertaine... En attendant des informations précises beaucoup de joueurs ont alors espérer que les trois premiers opus pourraient revenir sur Nintendo Switch histoire de les aider à patienter. Pour rappel Metroid Prime et Metroid Prime 2 : Echoes sont sortis respectivement en 2002 et 2004 sur GameCube suivi par Metroid Prime Corruption sorti en 2007 sur Wii. Les deux premiers titres ont ensuite été adaptés à la nouvelle façon de jouer de la Wii et c'est ainsi qu'en 2009 la compilation Metroid Prime Trilogy, réunissant les trois jeux est sortie sur Wii (avant d'être plus tard rééditée sur Wii U en version téléchargeable)

Depuis de nombreuses rumeurs affirment que la compilation va débarquer sur Nintendo Switch. Cependant, pour le moment aucune info n'a jamais officiellement filtrée. Récemment, un ancien de Retro Studios s'est d'ailleurs montré sceptique sur la faisabilité d'une telle compilation à cause de Metroid Prime 3 : Corruption conçu pour n'être jouable qu'au couple Wiimote-Nunchuck et qui demanderait, selon lui, beaucoup trop de travail pour être convertit à une jouabilité plus classique.

Il est vrai que si les trois jeux reviennent sur Nintendo Switch, on peut penser qu'ils pourront être joués avec les commandes par mouvement mais aussi de façon "classique" à la manette de façon à pouvoir aussi être joué sur Nintendo Switch Lite. Et si pour les deux premiers, cela ne posera pas de problème, pour Metroid Prime Corruption qui demande de faire des mouvements précis à la Wiimote, il est clair que ce sera plus difficile. En même temps, on l'a vu avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD désormais jouable aux sticks et aux boutons, rien n'est impossible. On peut aussi penser que les trois titres verront leur gameplay retravaillé de façon à s'harmoniser avec celui du nouveau jeu.

Mais cette compilation existe-t-elle déjà ? D'après Jeff Grubb, journaliste à VentureBeat qui s'est exprimé dans l'émission Giant Bomb, oui, Metroid prime: TRILOGY pour Nintendo Switch existe bel et bien. Mieux la compilation est prête à sortir mais Nintendo la retient ! D'après Jeff Grubb, ce n'est pas inhabituel et cela ne signifie pas qu'il y a un problème avec le/les jeu(x) ou que Nintendo ne sait pas quoi en faire. La société attend simplement le bon moment.

Pour Jeff Grubb, la crise liée au coronavirus a posé pas mal de problème à Nintendo, notamment concernant la vérification de l'assurance qualité des jeux. Nintendo a du concentrer ses ressources d'assurance qualité sur quelques projets seulement ce qui en a laissé beaucoup sur le côté. Un problème qui ne devrait pas s'arranger puisque la crise n'est pas terminée.

Par ailleurs, Metroid Prime: TRILOGY devrait accompagner la stratégie marketing entourant la sortie de Metroid Prime 4 . Donc cette année , nous avons déjà Metroid Dread et peut-être que Nintendo garde sous le coude, Metroid Prime: TRILOGY sachant que la sortie de Metroid Prime 4 ne sera pas très éloignée... Alors, la compilation Metroid Prime: TRILOGY est-elle vraiment prête à sortir ? On espère en tout cas qu'elle finira bien par arriver sur la Nintendo Switch... Un jour.

