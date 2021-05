Après s'être montré sceptique sur l'arrivée de Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch, un ancien de Retro Studios victime de messages désobligeants sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, on vous relayait les propos de Michael Wikan, un ancien de Retro Studios, ayant travaillé de près sur les Metroid Prime qui était plutôt sceptique sur la probabilité de voir débarquer Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch notamment à cause de l'obligation de convertir entièrement Metroid Prime 3 : Corruption au gameplay classique alors que le jeu a été conçu entièrement autour du couple Wiimote-Nunchuck de la Wii (voir notre news spéciale ICI.)

Des propos qui ont semble-t-il fait réagir la communauté de fans de Metroid dont certains se sont empressés d'après Nintendo Life d'envoyer des messages désobligeants sur les réseaux sociaux de Michael Wikan; des messages qui ont fait réagir le site Shinesparkers réunissant la communauté des fans de Metroid :

Nous avons été informés que le développeur mentionné a été ciblé par des messages abusifs dirigés vers son compte personnel sur les réseaux sociaux. La communauté Metroid est meilleure que cela, soyez gentil.

Espérons que cela calme un peu les esprits échauffés... Les fans ont tendance à prendre les choses à cœur et ont parfois du mal à voir leur souhaits ou leurs espoirs contrariés. Chacun à son avis et il faut respecter les propos de chacun d'autant plus lorsqu'ils viennent d'une personne qui, à priori s'y connait et n'a rien à gagner en les tenant. De plus, il peut aussi se tromper et peut-être que Metroid Prime Trilogy finira par arriver sur Nintendo Switch. Pendant longtemps, The Legend of Zelda: Skyward Sword semblait difficile à adapter aux commandes classiques, et finalement il sort sur Nintendo Switch le 19 juillet prochain avec des commandes "plus fluides et instinctives que celles de la Wii."

