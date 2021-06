Il y a quatre ans, Nintendo dévoilait officiellement Metroid Prime 4

Il y a quatre ans, Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles étaient les stars de l'E3 2017, comme un certain Mario + The lapins Crétins : Kingdom Battle, longtemps considéré comme une rumeur (façon Star Fox Grand Prix.) Mais lors de l'E3 2017 Nintendo avait aussi réussi à faire vibrer le cœur des gamers en officialisant le développement de Metroid Prime 4 avec un simple teaser montrant uniquement le logo du jeu. Un grand moment qui malheureusement n'en engendrera pas vraiment d'autres- en tout cas positifs... En effet, alors que le studio texan Retro Studios affilié historiquement à la saga n'était officiellement pas impliqué, il va finalement être appelé à la rescousse, un an et demi plus tard, Nintendo ayant décidé de revoir entièrement sa copie, le jeu n'atteignant pas le niveau de qualité attendu pour ce genre de production ! Depuis le jeu ne fait l'actualité qu'à travers les offres d'emploi publiées par Retro Studios et les rumeurs... L'excitation des débuts à laissé place à de l'inquiétude et beaucoup de joueurs pensent que le jeu ne verra pas le jour avant longtemps, peut-être même avant la sortie d'une "vraie" Nintendo Switch 2.

Il est vrai que lorsque l'on voit els standards graphiques et ludiques des jeux d'action actuellement sur les consoles concurrentes, on se demande comment Retro Studio pourrait réussir à faire de Metroid Prime 4 un jeu précurseur et à l'avant garde de la production actuelle. En même temps, Metroid Prime 3 : Corruption avait bien réussi en 2007 à s'imposer sans rougir face à la concurrence en 2007 bien que conçu spécifiquement pour la Wii...

Quoiqu'il en soit, 4 ans après son annonce, Metroid Prime 4 reste bien mystérieux. Alors que le jeu Metroid s'apprête à fêter ses 35ans comme , Zelda cette année, et que des rumeurs courent sur une possible présence de la licence cette année à l'E3 (voir résumé ici;) se pourrait-il que le jeu se rappelle à notre bon souvenir avec un nouveau trailer ? Une fenêtre de sortie, un nouveau titre...

Patience... On devrait le découvrir- ou pas, d'ici peu...

Source : Nintendolife