Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires revient sur Nintendo Switch après avoir hanté les Wii U

La Wii U a encore de beaux jours devant elle, ou bien la Wii U s'est encore faite dépouillée, choisissez la version que vous préférez... Nouveau portage de jeu Wii U sur la flamboyante Nintendo Switch, c'est aujourd'hui au terrifiant Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires d'avoir droit à sa version Deluxe (même si cette fois-ci, le titre ne portera pas ce sobriquet). Petit succès d'estime sur la regretté console au gamepad, le titre horrifique avait su conquérir son public (de niche) à sa sortie et nombreux avaient vanté ses louanges, sa qualité additionnée à ses très maigres ventes hors Japon font de ce portage Wii U -> Nintendo Switch l'un des portages les plus logique et cette ressortie devrait rendre hommage aux qualités du titre en lui donnant une seconde chance avec quelques ajouts, tels des costumes et un mode photo. Pour l'instant nous devrons nous contenter d'un vague 2021 pour horizon de sortie mais nous ne doutons pas que la période d'Halloween serait parfaite pour ce jeu.

Faisiez-vous partie des rares possesseurs du titre sur Wii U ?

Dans ce jeu d'aventure horrifique, vous devrez élucider les mystères qui entourent l'étrange et funeste Mont Hikami et utiliser votre Camera Obscura pour bannir les fantômes qui le hantent. Ce récit glaçant réunit plusieurs protagonistes pour vous permettre de suivre l'histoire sous différents points de vue. Cette version du jeu inclut aussi de nouveaux costumes. Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires sortira cette année sur Nintendo Switch.