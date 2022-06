Capcom fait son show pré-E3 (sans l'E3) en direct le 13 juin

Cette année, il n'y a pas d'E3 (le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles) mais quelle importance ? A priori, pour les fans, cela ne va pas changer grand chose puisque de nombreux éditeurs ont choisi de faire malgré tout leur propre évènement comme Nintendo avec ses Nintendo Direct. Ainsi Capcom vient d'annoncer la diffusion d'un Capcom Showcase le 13 juin prochain. L'évènement sera retransmis en direct et devrait durer près de 35 minutes . On y retrouvera des nouveautés mais aussi des mises à jour détaillés sur des jeux déjà annoncés. En attendant ce jour, d'autres éditeurs présenteront aussi leurs nouveautés, à commencer par SEGA qui publie aujourd'hui un nouveau Sonic Central (voir ici)

