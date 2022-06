Fire Emblem : un nouvel opus serait prêt à sortir sur Nintendo Switch

Cela faisait longtemps mais la revoilà ! Emily Rogers est de retour. Pour mémoire, Emily Rogers est une journaliste spécialisée dans les jeux vidéo qui s'est fait un nom grâce à de nombreuses rumeurs, notamment sur la Nintendo Switch / NX (souvenez-vous.) Plutôt discrète ces derniers temps, elle vient de faire un retour fracassant grâce à un message postée sur Famiboards affirmant qu'un nouveau Fire Emblem était en approche. Il s'agirait d'un nouveau jeu (et non d'un remake) fruit d'une collaboration entre Intelligent Systems, Koei Tecmo et Gust. Le développement du jeu serait terminé depuis près d'un an et il devait d'ailleurs initialement sortir pour les 30 ans de la licence . Autant dire qu'il peut désormais sortir n'importe quand. Vu que Fire Emblem Warriors: Three Hopes sort d'ici peu, on tablerait plutôt (si les informations se révèlent exactes) pour une sortie l'année prochaine . Retrouvez la traduction du post d'Emily Rogers ci-dessous. Evidemment, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Fire Emblem Warriors: Three Hopes est attendu le 24 juin sur Nintendo Switch. Une démo gratuite est actuellement disponible sur l'eShop- voir ici.

Voici ce que je peux partager sur le nouveau jeu Fire Emblem.

Fire Emblem est un nouveau jeu, pas un remake. Toute nouvelle histoire.

Collaboration entre Intelligent Systems, Koei Tecmo et Gust (division de Koei Tecmo Holdings).

et (division de Koei Tecmo Holdings). Gust a fortement aidé avec les visuels / graphiques. Les graphismes sont une amélioration par rapport à "Three Houses".

Conçu à l'origine comme un jeu d'anniversaire pour célébrer le 30e anniversaire de FE. Le jeu est terminé depuis plus d'un an.

Le personnage principal (seigneur principal) a d'étranges cheveux rouges et bleus. Sa mère est un dragon.

Le nouveau gadget "Emblèmes" permet aux joueurs d'invoquer des "personnages FE du passé " pour votre équipe.

Je ne prévois pas de partager plus de détails sur ce jeu.



Il y a plusieurs mois, @NateDrake a parlé de "rouge et bleu".

Tout ce que Nate a taquiné sur le prochain jeu Fire Emblem est exact.

S'il vous plaît soyez gentil avec Nate. Ses informations sont bonnes et il se soucie de la communauté des fans de Nintendo.

