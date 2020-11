Fire Emblem : détails de l'édition collector du 30eme anniversaire et unboxing

Alors que Super Mario fête cette année ses 35 ans, un autre jeu culte et fondateur de Nintendo s'apprête à fêter son anniversaire. Il s'agit du tout premier Fire Emblem, sorti en 1990 uniquement au Japon sous le titre Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsuru et qui donc a désormais 30 ans ! Un titre mythique qui a longtemps fait rêver les joueurs européens et américains (jusqu'à son remake en 2008 sur DS) et qui aujourd'hui s'offre une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch, localisé en anglais sous le titre Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light. Un évènement pour les fans et plus particulièrement pour les fans américains qui bénéficient d'une édition collector exclusive contenant le jeu sous forme de code eShop, un mini numéro de Nintendo Power, un livre d'art "Héritage d'Akaneia", une réplique de la cartouche NES avec sa boîte, son mode d'emploi et une carte du monde.

Pour le moment, l'édition n'est pas prévue en France (même si le français est présent sur différents éléments) et en attendant d'éventuelles bonnes nouvelles, retrouvez une vidéo d'unboxing de l'édition + des captures d'écran.

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light est attendu le 4 décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 5,99€