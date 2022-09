Fire Emblem Engage – Le Dragon déchu s'apprête à renaître début 2023 sur Nintendo Switch

Nintendo a décidé de démarrer fort son prochain Nintendo Direct avec l'annonce de Fire Emblem Engage. Nouvel opus de la Nintendo Switch, le titre nous plonge dans un nouvel univers possédant une nouvelle particularité : la possibilité d'invoquer d'anciens héros de la licence, ainsi que de pratiquer la Fusion d'Emblème grâce à des annaux mystérieux. Fire Emblem Engage sera officiellement disponible le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch, et une édition collector a également été confirmée.

Quatre royaumes se sont jadis alliés aux Emblèmes, des héros venus d’autres mondes, pour vaincre et emprisonner le terrible Dragon déchu. Mille ans plus tard, le sceau s’est affaibli et le Dragon déchu est en passe de renaître. En tant que Dragon divin, vous devrez utiliser votre sens de la stratégie pour accomplir votre destinée et récupérer les anneaux liés aux différents Emblèmes pour rétablir la paix sur le continent d’Elyos. Invoquez et combattez aux côtés de héros légendaires de jeux Fire Emblem passés, dont Marth et Celica, et faites appel à leurs pouvoirs dans ce nouveau récit. Le système de combat stratégique au tour par tour emblématique de la série Fire Emblem fait aussi son retour, et le titre voit l’arrivée d’un nouveau casting d’unités à personnaliser ainsi que de la possibilité de fusionner avec les Emblèmes pour accéder à de nouvelles options stratégiques. Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 et une édition divinedu jeu incluant le jeu, un boîtier SteelBook® , des cartes illustrées, un poster au format A1 ainsi qu’un recueil d’illustrations à couverture souple nommé « L’art de Fire Emblem Engage » sera elle aussi disponible à cette même date.