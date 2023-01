Fire Emblem Engage passe le contrôle technique de Digital Foundry - Une grande amélioration par rapport à Fire Emblem : Three Houses

Fire Emblem Engage est le premier "gros" jeu Nintendo de l'année sur Nintendo Switch et il arrive dès ce mois-ci. En attendant les premières previews sont tombées (dont la nôtre- à lire ICI) et elles sont plutôt encourageantes. Le nouvel opus de la série d'Intelligent Systems pourrait bien créer la surprise à sa sortie; une surprise d'autant plus agréable que techniquement le jeu semble tenir la route si on en croit l'analyse de Digital Foundry qui estime que le jeu est bien meilleur de ce point de vue que Fire Emblem : Three Houses avec une meilleure qualité d'image, des performances améliorées et des temps de chargement plus courts. Le jeu fonctionne en 1080p en mode télé (généralement pas en dessous des 972p ) et en 720p en mode portable avec une fréquence d'image stable de 30 images par seconde. Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous et l'article complet (en anglais) là.

Pour rappel, Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre preview complète du jeu ICI.

Source : Eurogamer