Preview Fire Emblem Engage - Les hostilités sont engagées sur Nintendo Switch

Il fascine les fans de la licence autant qu'il les intrigue, Fire Emblem Engage attaque la dernière ligne droit le séparant de sa sortie sur Nintendo Switch le 20 janvier prochain . En attendant les derniers jours qui nous séparent de cette première sortie majeure de l'année 2023, l'ami Lotario a eu l'occasion d'approcher le jeu de très près, et de vous délivrer des à présent ses premières impressions dans le cadre d'une preview.

Après avoir choisi votre avatar, homme ou femme, vous incarnez Alear le Dragon divin. L’histoire commence alors que la bataille fait rage. Vous vous frayez un chemin au travers des hordes ennemies, épaulé par vos compagnons qui semblent utiliser des âmes de héros du passé, ô combien connus. Vous voilà donc devant un certain dragon déchu, Sombron, à priori responsable de toute cette guerre. Alear possède un anneau lui permettant de combattre avec le non moins célèbre Marth. Au moment de passer à l’attaque contre ce terrible antagoniste, Marth vous indique qu’il est désormais temps de fusionner. Après quelques joutes, vous vous exécutez, prenant alors une forme plus puissante, et parvenez à terrasser Sombron. Au moment de sa chute, Marth espère que vous vous souviendrez toujours de lui.