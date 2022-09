Fire Emblem Engage présente Marth plus en détail

Il faudra s'y faire, faute d'avoir une véritable nouvelle bande-annonce pour le très attendu Fire Emblem Engage toujours attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 janvier prochain , la communication autour du titre se fera sur Twitter. Cette fois-ci c'est Marth, le grand héros de la saga apparu dès le premier épisode celle-ci en avril 1990 , qui est mis en exergue dans de courts extraits de gameplay. C'est néanmoins l'occasion de pouvoir de nouveau voir le jeu tourner et d'avoir un bel aperçu du relooking de ce héros aussi connu qu'intemporel.

Qu'attendez-vous de Fire Emblem Engage ? Avez-vous précommandé son édition collector ?

Quatre royaumes se sont jadis alliés aux Emblèmes, des héros venus d’autres mondes, pour vaincre et emprisonner le terrible Dragon déchu.

Mille ans plus tard, le sceau s’est affaibli et le Dragon déchu est en passe de renaître.

En tant que Dragon divin, vous devrez utiliser votre sens de la stratégie pour accomplir votre destinée et récupérer les anneaux liés aux différents Emblèmes pour rétablir la paix sur le continent d’Elyos.

Invoquez et combattez aux côtés de héros légendaires de jeux Fire Emblem passés, dont Marth et Celica, et faites appel à leurs pouvoirs dans ce nouveau récit.

Le système de combat stratégique au tour par tour emblématique de la série Fire Emblem fait aussi son retour, et le titre voit l’arrivée d’un nouveau casting d’unités à personnaliser ainsi que de la possibilité de fusionner avec les Emblèmes pour accéder à de nouvelles options stratégiques.

Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 et une édition divinedu jeu incluant le jeu, un boîtier SteelBook® , des cartes illustrées, un poster au format A1 ainsi qu’un recueil d’illustrations à couverture souple nommé « L’art de Fire Emblem Engage » sera elle aussi disponible à cette même date.