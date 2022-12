Fire Emblem Engage annonce son pass d'extension

Attendu pour le 20 janvier prochain , le prochain opus de la saga légendaire Fire Emblem, Fire Emblem Engage a profité de son court passage lors des Game Awards 2022 pour annoncer rien de moins qu'un pass d'extension. Celui-ci arrivera en 4 vagues au cours de l'année 2023 . Voici le contenu de la première vague qui débarquera lors de la sortie du jeu le 20 janvier :

Plus d'informations, notamment sur son prix, sont attendus dans les heures à venir . Que pensez-vous de ce pass d'extension ? Les héros de Fire Emblem Three Houses vous feront-ils craquer ?

Engage with Emblems, battles, maps and more in the #FireEmblem Engage Expansion Pass! Four packs of additional content await, starting when Wave 1 launches on 1/20, alongside the release of Fire Emblem Engage.



Are you ready re-engage with the Wave 1 Emblem characters? pic.twitter.com/D4EsVVajcH