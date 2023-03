Fire Emblem Engage - Le "xénologue déchu" quatrième volume du pass d'extension dévoile sa date de sortie

Attendue d'ici la fin de l'année 2023 , il n'aura pas fallu attendre si longtemps pour enfin découvrir de nouvelles images de la quatrième vague de pass d'extension de Fire Emblem Engage. Il ne faudra pas non plus attendre de longs mois pour pouvoir y jouer puisque le "Xénologue Déchu", ce scénario inédit qui met en scène de nouveaux personnages ainsi que des lieux inédits pour y mener de nouveaux combats, débarquera le 5 avril prochain .

Cette information nous provient de Nintendo eux-mêmes qui viennent de publier une toute nouvelle bande-annonce pour ce contenu en attendant sa sortie imminente. Toutes les autres nouveautés de ce DLC sont à retrouver ci-dessous. Êtes-vous hypés par la clôture de ce pass d'extension pour Fire Emblem Engage ?

Volume 4 – Disponible le 5 avril

L'ultime volume du pass d'extension ajoute des classes supplémentaires ainsi que le « Xénologue déchu », un scénario inédit mettant en scène de nouveaux personnages, lieux et combats à découvrir.

Xénologue déchu

Après avoir terminé le chapitre 6 et déverrouillé la possibilité de transformer des objets en utilisant le puits ancien situé à Somniel, rendez-vous au puits pour assister à une conversation entre Alear et Vander. À partir de ce point, vous pourrez accéder au xénologue déchu, un scénario additionnel qui comporte de nouvelles batailles et de nouveaux personnages à découvrir !

Nouveaux alliés

Terminez le scénario du xénologue déchu pour ajouter de nouveaux personnages à vos rangs dans le jeu complet et faites appel à leurs pouvoirs pour aider Alear à réunir les 12 anneaux d'Emblème !

Récompenses

Terminer le scénario du xénologue déchu permet aussi de recevoir les objets suivants en récompense : besace mystique, canon magique, tonique PV, tonique Tec, Tonique Vit, boulet simple, boulet magus, boulet toxique, manuel novice, manuel initié, manuel expert, Magister et Scolaris.

Nouvelles classes

Terminer le scénario du xénologue déchu permet également d'accéder aux classes d'enchanteur et de mage-canonnier. Vous pourrez enseigner ces classes à l'une de vos unités en utilisant une besace mystique ou un canon magique. Vous obtiendrez un exemplaire de chacun de ces objets après avoir terminé le xénologue déchu, et d'autres exemplaires pourront ensuite être achetés au magasin de Somniel.