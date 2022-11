Fire Emblem Engage – Le Dragon divin s'éveille dans la dernière bande-annonce du jeu

Prochaine grosse sortie Nintendo Switch (après Pokémon Écarlate et Violet le 18 novembre prochain ), Fire Emblem Engage sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 janvier prochain . Profitant du calme avant la tempête de la sortie des derniers Pokémon, le titre s'offre aujourd'hui une toute nouvelle bande-annonce.

Dans celle-ci nous avons l'opportunité d'admirer les superbes cinématiques du jeu ainsi que de nous plonger un peu plus dans le récit héroïque qui nous attend dans ce seizième opus canonique de la saga Fire Emblem tout en apercevant de plus près le célébrissime Marth et sa descendante Lucina. Prêts pour la bataille ?

Invoquez les Emblèmes et accomplissez votre destinée ! Plongez dans l'histoire du Dragon divin avec cette nouvelle bande-annonce de Fire Emblem Engage, qui arrivera le 20 janvier sur Nintendo Switch !