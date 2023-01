Fire Emblem Engage cacherait un autre Fire Emblem dans son code

Alors même que le raz-de-marée Fire Emblem Engage vient à peine de débarquer en exclusivité sur Nintendo Switch, il semblerait que le data-mining du jeu (pratique consistant à fouiller dans le code et dans les fichiers du jeu pour y trouver tous les secrets du jeu) vient de porter ses fruits. En effet, un utilisateurs Twitter du nom de @DeathChaos25 nous indique que le nom de code du jeu, celui utilisé lors de son développement avant de prendre Fire Emblem Engage comme nom définitif, aurait été Iron19. Une information qui aurait pu paraître anodine si l'on omet le fait que le nom de code du Fire Emblem précédant, à savoir Three Houses sorti en juillet 2019 aurait quant à lui été Iron17.

Ce qui soulève la question de l'absence d'un Iron18, qui serait selon toute vraisemblance un Fire Emblem encore tenu secret et qui pourrait être le fameux remake Echoes de la saga des jeux Nintendo Gamecube et Nintendo Wii, Fire Emblem Path of Radiance et Fire Emblem Radiant Dawn. Que pensez-vous de cette théorie ?