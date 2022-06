Fire Emblem Warriors: Three Hopes - La démo du jeu est disponible, et la maison des Loups de Cendre confirmée dans le jeu de base

Alors que vous avez pu découvrir ce jour la preview de notre ami Lotario concernant le jeu Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo nous a réservé deux autres petites surprises. La première est un tout nouveau trailer du Musou mettant en avant les élèves de la classe des Loups de Cendre, présents dans le DLC de Fire Emblem : Three Houses : Yuri, Balthus, Constance et Hapi.

Outre cette bonne nouvelle, le trailer se termine par l'annonce de la disponibilité d'une démo pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Cette dernière va vous permettre de jouer aux 3 premier chapitres du jeu, et de pouvoir importer votre sauvegarde de la démo dans le jeu complet lorsque ce dernier sortira le 24 juin 2022 .