Fire Emblem Engage leak intégralement en ligne - Gare aux spoilers !

Si Fire Emblem Engage n'est attendu dans le monde entier que le 20 janvier prochain , il était certain que des petits malins mettraient la main sur le jeu en amont de sa sortie internationale. C'est désormais le cas avec un leaker qui détaille actuellement le jeu dans son intégralité aux curieux qui voudraient se gâcher le jeu. Si nous ne vous guiderons pas vers les liens permettant de voir le jeu en avance et de connaître les moindres détails de ce dernier Fire Emblem, il nous faut admettre qu'après consultation, ces leaks semblent avérés. De plus nous vous recommandons chaudement de ne pas consulter ces liens afin de ne pas gâcher le travail des développeurs ayant oeuvré sur le jeu durant plusieurs années.

Prudence donc à toi ô surfeur de la toile qui souhaiterait ne pas te gâcher le premier gros hit de la Nintendo Switch de cette année 2023. Rendez-vous dans les jours à venir pour découvrir notre test complet de Fire Emblem Engage.