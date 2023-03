STORY OF SEASONS: A Wonderful Life s'offre un nouveau trailer

Anciennement connu sous le nom Harvest Moon : A Wonderful Life quand Marvelous s'occupait encore de la licence pour Natsume, STORY OF SEASONS: A Wonderful Life revient en cette fin de mois de mars avec un nouveau trailer, et une date de sortie toujours calée au 27 juin 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons visionner ci-dessous le nouveau trailer et vous donnons rendez-vous donc fin juin.

STORY OF SEASONS : A Wonderful Life amène les joueurs à Forgotten Valley, une communauté tranquille où ils s'enracinent, commencent leur nouvelle vie insouciante en cultivant des produits agricoles et en élevant des animaux, et tissent un récit qui s'étend sur plusieurs générations. Les joueurs donneront vie à la terre, trouveront l'amour parmi les sympathiques habitants de la ville et se forgeront des souvenirs impérissables avec leur propre famille. Ce remake d'une histoire inoubliable d'amitié, de famille et de floraison agricole introduit une pléthore de nouveaux événements, des festivals améliorés, une corne d'abondance de récoltes inédites et encore plus de recettes à cuisiner. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans Forgotten Valley, tandis que les nouveaux venus découvriront les joies de la vie à la ferme et les personnages extraordinaires qui font la renommée de la série.

Story of Seasons : A Wonderful Life

Précommander sur amazon.fr