STORY OF SEASONS: A Wonderful Life célèbre son premier mois de vente avec un nouveau trailer et un costume gratuit

Il est parfois bizarre de voir la vie défiler, et de se rendre compte que les jeux auxquels nous jouions enfant sont les mêmes que ceux avec lesquels jouent nos enfants ou nos plus jeunes proches. Si Nintendo est champion dans ce domaine avec ses licences, d'autres grands noms comme Harvest Moon / Story of Seasons n'ont pas à rougir de leur grand âge. Pour célébrer le premier mois d'existence de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life, Marvelous a décidé de nous offrir un trailer riche en nostalgie que nous vous laissons découvrir ci-dessous. De plus, une costume gratuit est également disponible pour les joueurs.

Plantez des semences à votre nouvelle ferme dans la ville de la Vallée oubliée. Forgez de précieux souvenirs tandis que vous tissez votre propre récit générationnel mêlant amitié, famille et agriculture. Donnez vie à la terre en cultivant des récoltes et en élevant des animaux, trouvez l’amour auprès de gentils villageois et créez d’inoubliables souvenirs en famille dans ce concept réinventé d’un jeu agricole classique des plus appréciés.