STORY OF SEASONS: A Wonderful Life - La Vallée Oubliée vous invite pour une nouvelle vie à la ferme sur Nintendo Switch

Harvest Moon: A Wonderful Life vous avait charmé sur Gamecube ? L'heure est venue de faire marcher la machine à remonter le temps avec l'annonce ce jour de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life de Marvelous. La Vallée Oubliée vous ouvre de nouveau ses portes pour gérer votre ferme et vos animaux tout en faisant prospérer votre village et qui sait, trouver votre âme sœur pour fonder votre famille. Préparez bêche et chapeau de paille, STORY OF SEASONS: A Wonderful Life sera officiellement disponible sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2023 .

Près de 20 ans plus tard, une simulation agricole populaire fait son retour. Dans la Vallée oubliée, vous allez devoir restaurer et gérer une ferme en travaillant ses champs, en prenant soin des animaux et en aidant la région à prospérer. Créez des liens avec les habitants du village et vous pourriez peut-être rencontrer l’âme sœur et fonder une famille. Dans cet opus, les personnages grandissent et vieillissent au fil du temps. La voie que choisira votre enfant dépendra de l’influence que vous aurez sur lui. Une merveilleuse vie champêtre vous attend dans la Vallée oubliée avec l’arrivée de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life l’été prochain sur Nintendo Switch.