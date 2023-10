STORY OF SEASONS: A Wonderful Life s'habille pour Halloween

Bien que nos températures actuelles semblent nous indiquer le contraire, l'automne a bel et bien démarré. Si vous êtes encore actif sur STORY OF SEASONS: A Wonderful Life, vous serez ravis d'apprendre que Marvelous Europe a mis à disposition des joueurs une toute nouvelle tenue sur la thématique de la citrouille à télécharger gratuitement dès à présent sur Nintendo Switch et support concurrents. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer, nous vous rappelons que notre test de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life est disponible juste-ici.

Ce remake d'une histoire inoubliable d'amitié, de famille et de floraison agricole introduit une pléthore de nouveaux événements, des festivals améliorés, une corne d'abondance de récoltes inédites et encore plus de recettes à cuisiner. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans Forgotten Valley, tandis que les nouveaux venus découvriront les joies de la vie à la ferme et les personnages extraordinaires qui font la renommée de la série.