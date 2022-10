STORY OF SEASONS: A Wonderful Life aura le droit à une sortie multisupport cet été

Sorti initialement en 2003 sur Nintendo Gamecube, Harvest Moon : A Wonderful Life s'apprête à revenir en 2023 dans une version remaniée sous l'appellation STORY OF SEASONS: A Wonderful Life. (petit récapitulatif juste-ici sur le pourquoi de ce changement de nom) Initialement annoncé sur Nintendo Switch, Marvelous vient de confirmer avec un tout nouveau trailer que le jeu de simulation de vie agricole sortira également sur supports concurrents dans le courant de l'été 2023 . Si nous n'avons pas encore de date précise à nous mettre sous la dent, nous vous laissons visionner ledit nouveau trailer histoire de vous faire patienter.

STORY OF SEASONS : A Wonderful Life emmène les joueurs à Forgotten Valley, une communauté tranquille où ils commenceront leur nouvelle vie insouciante en cultivant et en élevant des animaux, entourés de leur famille. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans Forgotten Valley, tandis que les nouveaux venus dans la série découvriront les joies d'une vie de ferme confortable et les personnages extraordinaires qui font le succès de la série.

L'édition limitée STORY OF SEASONS : A Wonderful Life, le compagnon idéal pour la nouvelle vie de chaque joueur dans Forgotten Valley, sera vendue au prix de 49,99 €/44,99 £. Les joueurs peuvent garder une trace de leurs meilleurs moments dans le carnet A5 de 140 pages, et décorer les pages avec de charmants autocollants chibi de leurs animaux préférés de la ferme. L'édition limitée comprend également un poster A3 et une boîte collector, tous deux ornés d'illustrations exclusives célébrant ce dernier épisode de STORY OF SEASONS.