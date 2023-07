Pikmin 4 - Découvrez notre test tout juste sorti de terre !

C'est la sortie estivale pour la Nintendo Switch, la licence Pikmin est de retour 10 après la sortie de Pikmin 3 sur Wii U pour nous proposer sa suite Pikmin 4. Notre camarade Babidu a eu la chance de poser ses mains en avance sur le jeu, et de le découvrir durant plus d'une quarantaine d'heures avant de vous proposer son test dédié.

Nouvel épisode la saga, Pikmin 4 prend sa propre direction sans suivre aveuglément les traces de Pikmin 3 qui avait quelque peu divisé les fans. Reprenant le système de trésor de Pikmin 2 et son nombre de jours illimité, Pikmin 4 rend toutefois l'aventure plus facile et tend vers la balade plutôt tranquille proposée par Pikmin 3 pour se forger sa propre identité. Corrigeant les faiblesses de Pikmin 3 qui ne proposait comme véritables challenges que quelques combats de boss et de renouvellement que sa deuxième phase dans laquelle vous deviez de nouveau reconstituer votre stock de jus de fruit, Pikmin 4 varie les plaisirs en proposant non seulement une aventure plus longue que ce à quoi la saga nous avait habitué, mais aussi beaucoup de contenu supplémentaires.