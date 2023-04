Pikmin 4 - Une fuite d'informations actuellement en cours sur Reddit ?

Décidément les leaks semblent devenir de plus en plus réguliers du côté des productions Nintendo en ce moment. Après la Nintendo Switch OLED édition The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, est-ce que Pikmin 4 serait le nouveau jeu victime d'une fuite d'information ? Attendu pour le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch, on ne connait encore rien du nouveau titre de Nintendo. Mais de nouvelles informations apparues sur Reddit commencent à affoler les fans de la licence. Voici les différentes informations révélées par ce post :

Il y a aurait 4 Capitaines en tout

Chaque Capitaine portera un nom en rapport avec une race de chien

Le Capitaine Pom est une référence à la race des Spitz, Poméranien

Pom serait contrôlable en journée et dans les explorations de grotte

Les 3 autres Capitaines seront jouables la nuit, avec un gameplay similaire au mode Challenge de Pikmin 3

Le mode nocturne permettrait de collecter des morceaux d'étoile filante

Le nouveau Pikmin Orange serait un fake, mais il y aurait bien un tout nouveau Pikmin dans cet épisode

Les quatre capitaines seront nommés d'après des races de chiens. Comme dans le dernier jeu Pikmin, ces capitaines auront leur propre système de noms. Cependant, au lieu de mots codés comme Alpha, Charlie, Brittany et Delta, ces nouveaux capitaines seront nommés d'après des races de chiens. Ces nouveaux capitaines seront nommés d'après des races de chiens, le personnage principal (le capitaine aux cheveux roses) s'appelant Pom, d'après la race des poméraniens. Les noms ne sont pas très excitants, je sais... Mais ! Je sais quelque chose sur la mécanique de jeu du mode nuit. Cependant, j'ai l'intention de partager ces choses plus tard ! OH ! On m'a aussi demandé si la fuite du Pikmin borgne orange était réelle, et non... Il y a un autre nouveau type de Pikmin dans ce jeu, mais il n'est pas orange. (plus tard) Pour expliquer ce qu'est le mode nuit, je dois d'abord expliquer ce qu'est le jeu principal... Le jeu principal (jour et grottes) sera joué par "Pom" (le capitaine aux cheveux roses). Les trois autres capitaines seront jouables mais uniquement la nuit. Leur gameplay sera plus en ligne avec le mode défi de Pikmin 3 où vous contrôlez 3 capitaines en même temps. Le but du mode nocturne est de collecter autant d'"étoiles filantes" (Konpeito) que possible avant la fin du temps imparti (qui est d'environ 5 minutes)."

Enorme canular ou effarante fuite d'informations plusieurs mois avant la sortie de Pikmin 4 ? Pour en avoir le cœur net il faudra attendre que Nintendo communique de manière officielle sur le contenu du jeu, peut être courant juin à l'occasion d'un Nintendo Direct ?

Source : Reddit