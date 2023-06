Pikmin 4 : le T-shirt Pikmin créé par Shigeru Miyamoto est disponible sur le My Nintendo Store

Alors que la sortie de Pikmin 4 se rapproche doucement mais sûrement, on rappelle que le T-shirt créé par Shigeru Miyamoto lui-même est disponible depuis quelques jours à la vente en exclusivité sur le My Nintendo Store. Le t-shirt est disponible dans différentes tailles au prix de 24,99€ et est limité à un par client. Plus de détails sur le MY NINTENDO STORE.

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 023 sur Nintendo Switch

Source : Nintendo