Monster Hunter Rise : un ensemble de mini posters exclusifs disponible sur My Nintendo

C'est tout simplement monstrueux : Monster Hunter Rise est désormais disponible sur Nintendo Switch. Si vous vous demandez encore si le jeu est réussi ou même simplement s'il est fait pour vous, notre test complet est à lire ICI. N'oubliez pas non plus que vous pouvez avoir un premier aperçu du jeu grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop. Si vous êtes fan, par contre, vous serez peut-être intéressé par la nouvelle récompense disponible sur My Nintendo qui vous permettra de tapisser les murs de votre maison avec des illustrations montrant quelques-uns des monstres les plus emblématiques du titre.

En effet, à condition d'être inscrit sur le programme, vous pouvez recevoir contre 300 points Platine (des points que l'on reçoit simplement en jouant ou en se connectant à l'eShop ou au site de Nintendo) un ensemble de 5 mini posters exclusifs (dont vous pouvez retrouver le détail ci-dessous.)

Alors attention, si les posters sont (presque) gratuits, il faudra tout de même pour les recevoir, vous acquitter de frais de port fixés à 6,99€ . Cependant, si vous commandez un article sur le store My Nintendo, les frais de port ne bougeront pas- mais encore faut-il vouloir commander quelque chose. Par contre, notez que vous ne pouvez pas grouper les récompenses "gratuites" pour limiter les frais de port (et donc en profiter pour prendre en même temps cette pochette zippée spécial Super Mario 35eme anniversaire- voir ici.)

Pour célébrer la sortie de MONSTER HUNTER RISE sur Nintendo Switch, un ensemble de mini posters exclusifs a été ajouté en tant que récompense My Nintendo !

Les créatures figurant sur ces illustrations sont Magnamalo, Rathalos, Goss Harag, Rakna-Kadaki et Almudron.

Matériaux et dimensions :

Ensemble de 5 mini posters présentés dans une enveloppe cartonnée (229 x 324 mm)

Dimensions des mini posters : A4 (210 x 297 mm)

Matériaux : papier glacé 300 g/m²

