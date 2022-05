Monster Hunter Rise : Sunbreak détaille ses armes et leurs nouveautés en vidéo

Toujours attendu pour le 30 juin prochain , l'extension monstrueuse de Monster Hunter Rise, la très attendue MHR : Sunbreak vient de terminer de dévoiler l'intégralité des nouveaux mouvements pour ses armes. En effet, chaque arme du jeu (qui sont au nombre de 14) disposera grâce à cette extension de nouveaux mouvements toujours plus stylés et toujours plus puissants afin de venir à bout des monstres qui tenteront de vous tuer.

Pour présenter ces nouvelles attaques, Capcom a publié une série de vidéo les détaillants et les montrant en pleine action. Nous vous avons réuni ces vidéos ci-dessous. À vous de nous dire quel est votre style de jeu dans les commentaires.

Grande épée

Talents de substitution : Combo Attaque débordante Style offensif qui combine vitesse et poids de l'arme pour asséner un torrent de coups puissants.



Nécessite un bon jeu de jambes et permet un grand nombre de combos. Lien de soie : Position de l'intrépide Une technique utilisant le Lien de soie pour renforcer temporairement le bras et l'arme afin de parer les attaques.



L'utiliser en chargeant permet d'accumuler de la puissance en esquivant pour lancer un coup redoutable après.

Épée Longue

Talents de substitution : Combo avec Rengainage sacré Mouvement lent et méthodique pouvant être fait après une attaque.

Une fois l'arme rengainée, exploitez l'augmentation spirituelle pour asséner une autre attaque.La puissance de l'attaque augmente en fonction du niveau de la jauge spirituelle.



Si vous subissez une attaque avant de finir de rengainer, cela utilisera un niveau de jauge spirituelle et l'attaque sera annulée. Lien de soie : Pleine lune Un cercle de Soie de fer qui réduit votre portée d'attaque mais renforce votre esprit pour permettre de passer à l'offensive.



La jauge spirituelle ne diminue pas à l'intérieur du cercle, et si vous réussissez une contre-attaque, vous infligez des attaques supplémentaires.

Épée et bouclier

Talents de substitution : Combo Double lame Une attaque qui débute avec un coup circulaire et qui enchaîne avec une estocade.



Une technique facile à utiliser, idéale pour les armes élémentaires ou infligeant des afflictions. Lien de soie : Huile de force Utilise un Filoptère pour recouvrir votre lame d'un onguent spécial ; les effets sont déclenchés par friction avec votre bouclier.



Quand cet effet est actif, les monstres sont renversés plus facilement créant des ouvertures pour attaquer.

Lames doubles

Talents de substitution : Combo Attaque glissée Vole comme le papillon, pique comme l'abeille.



Une technique qui permet d'attaquer tout en esquivant. Utilisez-la dans des combos, pour attaquer sans relâche et empêcher le monstre de se défendre. Lien de soie : Cyclone mortel Vous foncez vers l'avant telle une vrille pour transpercer votre proie.

Vous pouvez exécuter cette technique dans les airs.

Lance

Talents de substitution : Charge bouclier Vous chargez vers l'avant avec le bouclier levé ce qui vous permet de vous défendre contre les attaques. Vous pouvez également enchaîner avec différentes estocades.



Attendez l'ouverture pour faire une série d'attaques impitoyable. Lien de soie : Estocade montante Le Filoptère vous emmène haut dans les airs.



Vous projetez votre lance vers les cieux avant qu'elle ne retombe perforer le sol.



La lance inflige plusieurs impacts lorsqu'elle redescend.

Lancecanon

Talents de substitution : Canon jaillissant Cette technique permet de tirer un pieu explosif.



En utilisant le Canon à éruption, la pointe du lancecanon se met à chauffer, et les attaques tranchantes sont renforcées pendant un certain temps. Lien de soie : Barrage de balles Technique utilisant un Filoptère ou Sprint explosif pour un rapprochement soudain et une attaque débridée.



Les jauges vides sont rechargées automatiquement en munitions, Canon de vouivre ou Feu de wyverne.

Marteau

Talents de substitution : Tourbillon fulgurant : Charge Une technique qui accumule l'énergie et la canalise dans la prochaine attaque Changer la charge.



L'énergie est créée en effectuant un Tourbillon fulgurant. Le niveau de charge est gardé durant Changer la charge.



Utilisez cette technique pour enchaîner des attaques chargées de niveau 3. Lien de soie : Impact explosif Une attaque Lien de soie qui entoure votre arme de Soie de fer.



Pendant une courte période, les attaques chargées font vibrer la soie, générant une onde de choc qui permet d'effrayer les monstres plus facilement.

Corne de chasse

Talents de substitution : Combo bourrasque Une double attaque effectuée à gauche ou à droite.



Elle permet de se déplacer rapidement, ce qui est très utile pour se repositionner. Lien de soie : Onde de choc Une attaque lien de soie qui enroule votre arme dans la Soie de fer.



Pendant un certain temps, les attaques font vibrer la soie et créent une onde de choc à retardement qui déclenche des attaques supplémentaires, infligeant d'énormes dégâts d'étourdissement, d'épuisement, et aux parties du monstre.

Morpho-hache

Talents de substitution : Hache : Double combo morpho-attaque Une Morpho-attaque à deux étapes après Hache : Coup sauvage.



Étape 1 : Passe en mode épée.

Étape 2 : Passe en mode hache.



Durant le combo, la puissance des attaques du mode épée augmente, et les attaques du mode hache remplissent la Morpho-jauge plus rapidement. Lien de soie : Contre Charge élémentaire Compresse l'énergie de la Morpho-jauge, puis libère une Explosion élémentaire.



Si celle-ci est libérée en même temps qu'une attaque de monstre, vous exécutez un Final absolu et la morpho-hache passe en État renforcé.

Volto-hache

Talents de substitution : Coup suivi fiole : Percuteur Un mécanisme réduisant la pression de l'énergie élémentaire créée via Estocade avec bouclier en bonus élémentaire ou via des attaques en mode boost Épée.

L'énergie créée reste mais disparaît au fil du temps.

Peut être activé par une attaque à haute pression à la hache, causant une libération explosive qui prolonge aussi le bonus élémentaire. Lien de soie : Position prête Vous parez brièvement tout en maintenant une fusion épée-hache avec un Filoptère.



Après la parade, vous vacillez en mode Épée, avec une réaction de parade réduite pour enchaîner des attaques épée/hache.

Insectoglaive

Talents de substitution : Attaque kinsecte Une technique aérienne où vous allez vers l'avant avec l'insectoglaive et le kinsecte.



Si l'attaque touche, vous faites une Voltige et absorbez des extraits.

Vous n'obtenez plus d'extraits dès que vous absorbez de l'extrait rouge avec Attaque insecte. Mais vous pouvez enchaîner Attaque sautée vers Attaque sautée améliorée. Lien de soie : Attaque kinsecte éveillée Vous lancez un Kinsecte pour infliger des dégâts énormes.

Tous les extraits sont utilisés lorsque le Kinsecte renforce son exosquelette, mais les dégâts augmentent pour chaque extrait.



Après le lancer, vous vous rapprochez à l'aide d'un Filoptère, absorbez l'extrait et marquez la cible, puis enchaînez avec Voltige.

Fusarbalète léger

Talents de substitution : Puissance de feu critique Type de tir unique réduisant la distance requise pour améliorer la puissance.



La distance entre la cible et vous est importante car la distance à laquelle l'impact est le plus fort est réduite.



Ceci ne s'applique pas à certains types de munitions. Lien de soie : Contre wyverne Une esquive d'urgence qui tire avec un gros recul. Utilise un Filoptère pour s'arrêter.



Inflige peu de dégâts, mais très utile pour éviter une attaque.

Si vous esquivez au bon moment, vous générez une explosion qui peut même annuler les souffles de monstres.

Fusarbalète lourd

Talents de substitution : Tir accroupi Un style de tir qui utilise un rengainage spécial réduisant le recul. Le joueur peut bouger tout en tirant rapidement.



Plus vous tirez longtemps, plus vite vous pourrez tirer, mais trop tirer causera une surchauffe vous empêchant de tirer pendant un certain temps.

Cela ne concerne pas certaines cartouches. Lien de soie : Soleil couchant Le Filoptère créé un cercle Soie de fer où une poudre spéciale s'y accumule.



Lorsque des projectiles traversent le cercle, la vélocité des balles diminue.

Mais le nombre d'impacts augmente avec des munitions perforantes ou multiples.

Arc