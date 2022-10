Premier aperçu de l'amiibo Sephiroth

Bien que déjà annoncé par Nintendo, l'amiibo Sephiroth n'a cependant toujours pas été dévoilé officiellement. Il se pourrait cependant qu'il ait fait une petite apparition lors d'une convention à Zurich. Grâce à cela, et au compte Twitter @zaypiie nous en découvrons une première image (à voir sur cette page.) Pour rappel, 'antagoniste culte de Final Fantasy VII a intégré le roster de Super Smash Bros. Ultimate en 2020 . Son amiibo devrait sortir l'année prochaine .

Notez que les amiibo Steve et Alex de Minecraft sont sortis le 9 septembre dernier .

Just saw the Sephiroth amiibo yesterday! pic.twitter.com/uHqSXCty0p