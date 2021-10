Steve et Alex rejoignent la collection amiibo Super Smash Bros

Comme prévu, la révélation de l'ultime combattant de Super Smash Bros. Ultimate a eu lieu cet après-midi et si Waluigi n'était pas de la partie, un autre combattant très demandé à fait son entrée. Et si cela était évidemment l'annonce numéro un à retenir, la vidéo a aussi été l'occasion de découvrir pour la première fois les amiibo Steve et Alex de Minecraft. Les deux figurines sortiront au printemps 2022 en même temps que la figurine Min Min. Retrouvez les premiers visuels de ces amiibo sur cette page.