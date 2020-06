Splatoon, Fallout, Tekken, ARMS... Découvrez les nouveaux costumes Mii de Super Smash Bros. Ultimate

C'est finalement Min Min qui s'échappera du jeu ARMS pour rejoindre les copains dans Super Smash Bros. Ultimate (voir tous les détails ICI.) La jeune combattante a donc été préférée à Spring Man, Ribbon Girl, Twintelle ou encore à Ninjara même si ce dernier qui hérite d'un costume Mii qui a l'air plutôt réussi. Il est vrai que les derniers costumes font pratiquement office de personnage "simplifié" comme le costume de Cuphead par exemple (souvenez-vous.)

D'autres costumes Mii ont été annoncés dans la foulée : Heihachi de la série Tekken, Ayo et Oly de la série Splatoon et, plus surprenant, Vault Boy de la série Fallout. Chaque personnage sera disponible à l'achat séparémen t le 30 juin prochain , au prix de 0,80€ . Retrouvez ces nouveaux costumes en action avec la vidéo ci-dessous.