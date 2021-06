Super Smash Bros. Ultimate : retrouvez l'intégralité de la présentation vidéo de Kazuya + toutes les infos

La présentation de l'avant-dernier personnage du Fighter Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate par Masahira Sakurai lui-même vient d'avoir lieu, et comme d'habitude en voici la rediffusion. Cette fois-ci c'est Kazuya de la licence Tekken qui fut mis à l'honneur pendant une quarantaine de minute en compagnie du maestro himself.

Cette courte vidéo fut l'occasion de voir :

Enfin, le dernier combattant du Fighter Pass Vol. 2 sera officiellement présenté plus tard dans l'année . Qu'avez-vous pensé à la fois de ce nouveau personnage et de cette présentation ?

La vengeance est un plat qui se savoure mieux lorsqu'il est servi dans les stages de Super Smash Bros. Ultimate. Kazuya Mishima de la série de jeux de combat Tekken viendra exercer sa vengeance le 30 juin via le set de combattant additionnel 10 de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch, qui inclut aussi un nouveau stage ainsi qu'une sélection de pistes musicales tirées de la série Tekken.

Kazuya Mishima, qui a fait ses débuts il y a maintenant plus de 25 ans dans le tout premier jeu Tekken, est l'un des personnages les plus emblématiques de cette série. Kazuya quitte les arènes de Tekken, où les joueurs doivent gérer la distance qui sépare les personnages et déterminer où frapper leur adversaire dans des environnements en 3D, pour entrer sur les champs de batailles de Super Smash Bros. Ultimate, où les joueurs doivent affronter leurs adversaires dans des environnements 2D en tirant parti des hauteurs et des distances. En raison de cette différence dans le gameplay des deux séries, Kazuya dispose dans Super Smash Bros. Ultimate d'une palette de coups différente de celle qu'on lui connaît dans la série Tekken.

Dans Super Smash Bros. Ultimate, les attaques principales de Kazuya sont similaires à ses techniques dans Tekken, mais pour les doubles sauts, les attaques Smash et les attaques spéciales qui font la réputation de la série Super Smash Bros., Kazuya fait alors appel à ses pouvoirs démoniaques. Dans les épisodes les plus récents de la série Tekken, Kazuya peut se transformer en puissant démon ailé et les joueurs pourront être témoin de cette transformation lorsque Kazuya y aura recours pour s'élancer dans les airs et réaliser des attaques Smash ou des attaques spéciales dans Super Smash Bros. Ultimate.

Mishima Dojo, le nouveau stage inclus dans le set de combattant 10, est le dojo de la famille Mishima et plus spécifiquement celui de Heihachi, le père de Kazuya. Le dojo est cloisonné mais son toit et ses murs peuvent être brisés avec des attaques fortes, rendant le terrain dangereux. Dépourvu de plateformes flottantes, Mishima Dojo est un stage qui diffère de nombreux autres stages de Super Smash Bros. Ultimate et dans lequel les joueurs vont devoir élaborer de nouvelles stratégies pour gagner.

Une fois le set de combattant 10 téléchargé, les joueurs auront accès à 39 nouvelles pistes issues des différents épisodes, anciens comme récents, de la série Tekken. De plus, de nouveaux costumes pour combattant Mii représentant Shantae, Lloyd Irving, Dante et l'Enfant de dragon feront aussi leur arrivée dans le jeu le 30 juin.

Durant la présentation, M.Sakurai a également annoncé l'arrivée d'un nouvel amiibo Super Smash Bros. Ultimate. Min Min la combattante fan de ramens du jeu ARMS sera disponible à l'achat chez une sélection de revendeurs en 2022.