Super Smash Bros. Ultimate : encore des combattants à l'épée ? Masahiro Sakuraï explique une nouvelle fois qu'il n'y peut rien

Depuis quelques jours, Super Smash Bros.Ultimate accueille un nouveau combattant ou plutôt deux nouvelles combattantes, Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 (voir les détails dans nos news précédentes.) Des personnages plutôt bien accueillis par la communauté même si une fois encore il s'agit d'épéistes, une catégorie déjà sur-représentée dans Super Smash Bros.Ultimate. Reçu dans l'émission japonaise, Washa Live, Masahiro Sakurai s'est une nouvelle fois justifié en expliquant (selon une traduction publiée par Nintendo Everything) que "qu'on le veuille ou non" ce n'était pas lui qui décidait d'ajouter les personnages et donc d'ajouter un nouvel épéiste mais qu'il n'y avait pas de soucis à se faire car comme toujours chaque nouveau combattant était parfaitement équilibré.

Cependant, même si c'est Nintendo qui décide, Masahiro Sakurai a tout de même cru bon d'ajouter que les épéistes avaient contrairement à des combattants plus complexes comme Steve de Minecraft, l'avantage d'être faciles à intégrer. Ce qui explique peut-être aussi cela... Mais Masahiro Sakurai n'en dira pas plus, ajoutant avec humour que s'il allait plus loin, il recevrait sûrement "quelque chose" de Nintendo...